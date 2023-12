Le stelle della Versilia ad Assisi

Oltre cento stelle di Natale bianche e rosse, grazie alla collaborazione tra Comune di Viareggio e la Cia, sono partite per Assisi per abbellire la Basilica di San Francesco in occasione del tradizionale Concerto di Natale.

"La Versilia si conferma indiscusso polo di produzione di poinsettia, conosciuta come stella di natale – spiega Massimo Gay responsabile di Cia Versilia – con oltre 4 milioni di esemplari, dei circa 10 milioni a livello nazionale, ed un giro di affari tra i 15 ed i 17 milioni di euro. Un dato importante per il florovivaismo versiliese tanto da essere punto di riferimento a livello nazionale". L’evento sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai1 e in Eurovisione alle 12.25 dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre. Partecipa al concerto il tenore americano Charles Castronovo. L’evento sarà trasmesso anche in replica alle 21.15 del 25 dicembre su Rai5. "L’allestimento floreale della Basilica di Assisi è una collaborazione che ogni anno si rinnova – commenta l’assessore con delega alle attività produttive Alessandro Meciani –: un’eccellenza del nostro territorio che aggiunge bellezza e suggestioni ad un dei concerti di Natale più attesi dell’annoe".