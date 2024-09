Le sinfonie della Banda Giovanile. Il concerto al Gran Teatro Puccini

Una banda composta da giovanissimi e promettenti musicisti, tra i 16 e 25 anni, quella che forma la Banda Giovanile Sinfonica Nazionale Anbima Aps, che si esibirà domenica, alle ore 21, nel Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, sul palcoscenico dove i 120 musicisti, costituenti la prima formazione bandistica giovanile della nostra Nazione, saranno diretti sotto la direzione del Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo, direttore della Banda Musicale della Marina Militare Italiana, suoneranno la Sinfonia in Si bemolle minore op. 153 del compositore cremonese, anche direttore delle Bande di Cremona e Piacenza, Amilcare Ponchielli, “Core e Pluto“ del compositore urbinate Michele Mangani, anche coordinatore artistico dell’ANBIMA APS, brano nato dalla collaborazione con il Premio Nobel Dario Fo, “Viaggio in Italia“ di Salvatore Schembari, “Xenia Sarda“ di Haddy Mertens, inno all’ospitalità, agli usi e alle tradizioni della nostra Isola maggiore. Ma non solo, porteranno sul palco “Farewell“ di Pierre-Antoine Savoyat, “ Gaelforce“ di Peter Graham, omaggio alle terre gaeliche d’Irlanda e al suo repertorio musicale folk. Proprio la composizione del Maestro Pierre-Antoine Savoyat sarà eseguita in prima assoluta mondiale, quale opera vincitrice della 6 th International competition for band composition “Angelo Inglese” | 2023-2024 Special Edition for Puccini, nel centenario dalla morte. È lo stesso Savoyat che ci informa sulla genesi della sua creazione: "Nel 2023 ho perso, improvvisamente, due amici intimi. Li ho conosciuti entrambi in band importanti nelle quali ho suonato e sono stati entrambi importanti per il mio sviluppo come compositore. Florent Bonnetain era direttore d’orchestra e suonatore di ottoni e Alexandre Comble era suonatore di tuba e direttore di una scuola di musica. Erano entrambi molto devoti alla didattica, muovevano montagne per creare progetti incredibili e hanno sempre supportato i loro colleghi e i giovani musicisti professionisti per lo sviluppo dei loro sogni. È quindi logico che io scelga una delle poche opere da camera di Puccini, “Crisantemi“. Puccini ha scritto questa elegia per quartetto d’archi in una notte, dopo aver appreso della morte del suo amico, il Duca di Savoia.". L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Concorde dell’Hotel Galilei di Pisa, in Via Darsena 1.