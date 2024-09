Le muse di Puccini. Incontro del Rotary

Un insolito ’processo’ a Puccini. Indagandone la vita in modo colto e ironico. Il Rotary Club Viareggio Versilia ha celebrato la ricorrenza del 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini ricordando il Maestro con una serata dal titolo “Le Muse di Puccini” al Palace hotel. Decisamente di livello i relatori della serata: il dottor Domenico Manzione, Procuratore Capo della repubblica a Lucca, grande appassionato di musica e delle opere pucciniane, il professor Renzo Cresti, storico, musicista e musicologo, nonché ex direttore dell’Istituto Boccherini di Lucca e l’avvocato Giorgio Paolini, altro giurista amante delle opere del Maestro. Ad aprire la conviviale è stato il presidente del Rotary, avvocato Diego Bonini, che ha poi sollecitato e coinvolto i partecipanti ad un dialogo diretto con i relatori, per saperne di più su un Puccini sicuramente più intimo, vanitoso e notoriamente sciupafemmine. Quello che è da sempre un aspetto su cui si è anche molto favoleggiato in toni frivoli, è stato definito nei suoi contorni dal dottor Manzione, attraverso i drammi che hanno puntellato la vita amorosa del Maestro, stimolando la platea a una vera indagine storica. Puccini amò fortemente la moglie Elvira Bonturi con cui si legò quando lei era sposata, quindi adultera e passibile di denuncia da parte del marito che, per evidenti motivi di interesse, preferì soprassedere. Intrecci e sospetti portarono anche al suicidio di Doria Manfredi, addetta alle pulizie alla casa, che non resse il peso di essere infangata da pesanti accuse che Elvira diffondeva in tutta Torre del Lago raccontando che avesse una storia col marito. Passioni e noir in una narrazione differente che ha permesso di capire quanto Puccini già anticipasse tempi e dinamiche.

Fra. Nav.