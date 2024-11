Le “Melodie senza tempo“ a villa Bertelli

“Puccini Melodie senza tempo“ è il concerto lirico a cura del Rotary Club Forte dei Marmi in calendario giovedì alle 18 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli Protagonisti Samantha Sapienza, soprano, Vladimir Reutov, tenore, e Ricardo Crampton, baritono, accompagnati al pianoforte dal maestro Cesare Goretta (foto) Per l’evento gli interpreti indosseranno gli abiti di scena storici, realizzati dalla sartoria Cerratelli, messi e a disposizione dalla Fondazione omonima. Fra questi, il costume di Tosca per la rappresentazione del centenario all’Opera di Roma con la regia di Franco Zeffirelli indossato da Ines Salazar e il kimono per Madama Butterfly, portato da Gigliola Frazzoni e Maria Chiara, due i interpreti. Saranno proposte alcune delle celebri arie pucciniane.