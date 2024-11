Le luci per lo shopping di Natale. Investimento da 100 mila euro

Luminare di Natale ed abeti: manca un mese agli addobbi in tutto il territorio comunale e dal palazzo se ne decidono i costi per oltre 100.000 euro. Saranno i centri commerciali naturali del capoluogo e delle zone centrale e costiera a fare da consueta attrattiva ai visitatori ed incentivare il desiderio dei cittadini di acquistare nei negozi di vicinato e di partecipare ad eventi di feste e religiosità.

Il Comune ha emanato infatti le determine dirigenziali, in data 5 novembre scorso, con cui si affidano tali incombenze: per le luminarie sara’ la Millenium Luminarie di Coda Prin Derek, con sede in Montecarlo di Lucca, ad occuparsene per la cifra di 110.635 euro oltre Iva con affidamento diretto in base ai vari preventivi valutati dall’ufficio competente. Come sempre, saranno la via centrale e le piazze ad essere illuminate principalmente per quanto riguarda il centro storico cittadino: da tempo, precisamente dal Covid, i membri del Centro commerciale naturale non si autotassano per le illuminazioni e, se mai, partecipano di tasca propria agli appuntamenti del mese di dicembre con animazioni e molto altro. Proprio dopo il periodo della pandemia, il Comune reinvesti’ maggiormente in addobbi e manifestazioni per dare un giro di vite al commercio.

Per Lido sarà la passeggiata a rilucere e a Capezzano le vie Sarzanese e Italica nei tratti dei negozi, con loro contributi in animazione ed eventi, pensiamo in primis alle Befane. Per i grandi abeti di Natale da esporre in due delle piazze del territorio, il costo sarà di euro 7.320 oltre Iva a favore della ditta Bertolini di Lido di Camaiore: uno sara’ posto davanti al pontile di Lido e l’altro in piazza degli Alpini a Capezzano Pianore. Certamente ne verrà istallato anche uno in Piazza XXIX Maggio di cui a breve sapremo costo e dettagli. Per vederne uno svettare all’Arlecchino, che dovrà rappresentare la piazza principale lidese, dovremo attendere ancora un po’ se, solo per l’edificio, la chiusura dei lavori, almeno per adesso, è prevista a fine 2025.

Isabella Piaceri