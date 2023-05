Le grandi note I brani di Gazebo a Musica e parole

Sold out per Gazebo (nella foto) Paul Mazzolini, Gazebo, dominatore della Italo Disco, la disco music degli anni Ottanta chiude il cartellone 2023 di Musica e parole. L’evento domani alle 21,15 al Teatro Comunale. Lo show di Franca Dini sarà condotto da Carlo Fontana. Gli anni ’80 sono tornati di moda. Non è un caso che Palazzo Mediceo di Seravezza ospiti la mostra “Ritorno agli Ottanta” che rievoca fatti, mode, fenomeni di costume, canzoni e film del decennio. Gazebo ha incarnato lo spirito dell’epoca. Figlio di un diplomatico italiano e di una cantante americana ha vissuto all’estero e ha avuto istruzione universitaria. Interessato alla musica, il successo scatta nel 1982 con “Masterpiece” brano scritto con Pierluigi Giombini e Paul Micioni. Il successo più grande è “I like Chopin”, 1983, che scala le classifiche internazionali. Una hit sempreverde. Il primo album include “Lunatic” altro grande successo. Indimenticabile il brano “Dolce vita” scritto da Gazebo e interpretato da Ryan Paris. Gazebo ha il merito aver creato una via italiana allo disco music miscelando new wave, dance, elettronica, melodia italiana e atmosfere romantiche. Per una volta musicalmente erano gli stranieri a copiare noi. Dalla metà degli anni Ottanta affianca all’attività di autore e interprete quella di produttore e arrangiatore. Propone brani come “Tears for Galileo”, “Virtual Love, e “La Divina” " L’accesso allo show – dice Dini – è gratuito grazie ai contributi di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Patrocinio della Fondazione Versiliana. Sostegno del Comune e aiuto di sponsor privati".