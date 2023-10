Le festa dell’Avis e i riconoscimenti

Durante la festa del donatore di Avis Viareggio l’associazione ha riconosciuto le benemerenze ai donatori più attivi e dato il benvenuto ai nuovi giovani iscritti nell’ultimo anno. Un’occasione anche per ribadire come la donazione di sangue e di plasma sia un elemento indispensabile per la sanità. "Senza sangue si fermano le sale operatorie e la medicina d’urgenza, senza plasma la produzione di molti farmaci salvavita" ha ricordato la dottoressa Raffaelli del Centro Trasfusionale del Versilia.