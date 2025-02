Le Donne Incanto. Claudio Baglioni. I grandi successi

Omaggio a Claudio Baglioni con le Donne Incanto: Francesco Rossi, direttamente dal Tale e Quale Show e il coro con l’associazione K-Antares cantano stasera al Principino per l’Associazione Italiana Persone Down. Nella musica, nell’amore siamo tutti uguali e vicini: lo dimostra il sodalizio tra le 80 donne (nella foto) della corale, nata da appena un anno, e Rossi, Tribute band di Baglioni con il figlio al pianoforte in onore di quei motivi immortali che hanno segnato il tempo dagli anni ‘70 in poi. Tra Poster e ‘quella sua magliettta fina’ c’e’ lo spazio giusto per rivivere un’epoca intera, fatta di storie ed emozioni, snocciolata tra note famose e frasi e il desiderio di mettersi in gioco. Non solo musical, ma progetti e cantoterapia per le Donne Incanto con un fine conoscitore e amante del Claudio nazionale che ancora grida le sue passioni, che poi sono da sempre quelle di tutti.

Nel corso della serata sara’ presentata anche l’anteprima del cortometraggio ‘ VHS’ dei ragazzi di Karen Del Greco, loro maestra come anche del coro femminile per dimostrare come si può recitare con gioia ed impegno tutti quanti ‘diversamente’. Francesco Rossi, toscano doc, e’ noto per le presenze in Tv e gli spettacoli in Toscana ed oltre: istrionico, bella voce, vola da Rai 1 al palco viareggino ed ha, da subito, sposato l’idea di accompagnarsi alle Donne Incanto per creare un mix di voci e atmosfera. L’incasso della serata verra’ devoluto all’AIPD. L’inizio dello show e’ alle 21.

Isabella Piaceri