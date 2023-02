Le dinastie a confronto

Alessandro Avanzini, Gionata Francesconi, Fabrizio e Gabriele Galli, Roberto ed Enrico Vannucci. Un pezzo importante di storia del Carnevale sarà protagonista domani poco prima di mezzogiorno alla libreria Lungomare sulla Passeggiata di fronte all’hotel Royal per parlare delle grandi dinastie dei carristi. L’occasione nasce dalla presentazione del libro “Profili di cartapesta”, la nuova enciclopedia dei carristi scritta da Claudio Vecoli e appena uscita nelle librerie ed edicole della città per Pezzini editore. Il volume sarà infatti il pretesto per parlare delle storiche famiglie che hanno legato il proprio nome alla manifestazione più importante della città. Dagli aneddoti alle rivalità, dalle passioni ai piccoli e grandi segreti, grazie alla voce dei testimoni diretti saranno tratteggiati alcuni dei personaggi che hanno scritto pagine indelebili del Carnevale: da Arnaldo, Renato e Giorgio Galli a Silvano Avanzini, da Bocco Vannucci a Carlo e Francesco Francesconi. A condurre l’incontro sarà Stefano Pasquinucci, altro personaggio che ha legato il proprio nome alla manifestazione. E naturalmente non mancheranno anche spunti che partono dall’attualità di questi primi giorni di Carnevale. L’incontro di domani sarà solo il primo di una serie di appuntamenti in programma alla libreria Lungomare.