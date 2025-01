Le date dei congressi di Forza Italia. Bigongiari: "In aumento gli iscritti"

Forza Italia parte con i congressi comunali a Viareggio e Versilia. A Viareggio il 2 febbraio al Marco Polo Sporting Center, l’8 febbraio a Massarosa nella sede del partito, a Camaiore il 15 febbraio alla Misericordia di Lido, a Seravezza il 22 febbraio in via Aurelia 1197 a Querceta, il 23 febbraio alla associazione Guiscardo a Pietrasanta.

La stagione vedrà culminare la fase di organizzazione del partito sul territorio partita un anno e mezzo fa con ottimi risultati per ascolto di persone, eventi e campagna di tesseramento con un incremento del 30 % di iscritti.

“E’ un altro segnale di democrazia di un partito aperto - spiega Carlo Bigongiari, segretario provinciale - con persone moderate che lavorano per la gente. I prossimi mesi saranno importanti per il radicamento e per far conoscere l’impegno sui fronti più importanti. Sfide che porteremo avanti con nuovi iscritti e simpatizzanti: ampliare gli orizzonti è fondamentale per aspirare alla alternanza nei Comuni dove siamo all’opposizione e a uno slancio nei Comuni in cui governiamo“.