Le danzatrici del mare Il flash mob fa centro

Per regalare suggestioni è bastata una manciata di sculture raffiguranti ballerine che danzano in mezzo al mare, sospinte dalla brezza. Con foto e selfie a ripetizione ad opera dei bagnanti e di chi è transitato sulla battigia del bagno “Biancamano“ di Tonfano, stabilimento legato alla famiglia del consigliere comunale di “Ancora per Pietrasanta“ Daniele Taccola. Un flash mob di sole 12 ore ma memorabile quello che ha visto protagonista l’artista pietrasantino Matteo Castagnini e le sua sculture dal titolo “Donna“. "L’idea – racconta – era nata l’anno scorso, quando esposi i bozzetti di questi ventagli-conchiglie al Sant’Agostino. Taccola, tra i visitatori, disse che sarebbe stato bello installarle anche in mare. E così dal bozzetto iniziale ho ricavato una tiratura di 25 copie in resina, per renderle più leggere in caso di vento. Poi, per l’installazione, ho usato dei cerchi di botte come cornice, con le ballerine che danzavano al loro interno".

d.m.