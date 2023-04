Le 100 candeline di Aquilio Lugnani Una festa dedicata al Professore

Un massarosese d’eccezione domani taglierà il traguardo delle cento candeline. È il professor Aquilio Lugnani, nato a Miglianello il primo maggio del 1923 e massimo ricercatore della storia e del dialetto della sua terra. Dopo la laurea il Lettere, conseguita nel 1952 all’università di Pisa, si è dedicato all’insegnamento. Per trent’anni ha fatto da mentore a generazioni di massarosesi che hanno avuto la fortuna di passare dalle decine di classi a cui ha insegnato alla scuola media.

Oltre a prendersi cura delle menti più giovani, la grande passione del professor Lugnani nel corso della sua vita è stata la ricerca, incentrata soprattutto sulle radici, sia storiche che linguistiche, di Massarosa. Penna particolarmente feconda, ha pubblicato, curato o collaborato a quasi trenta tra libri e volumi. Il testo con cui ha esordito è stato tutto un programma: "Il dialetto di Massarosa", uscito nel 1976. All’esordio folgorante – il libro piacque tantissimo – hanno seguito altre pubblicazioni basate su ricerche condotte personalmente da Lugnani: da "Massarosa e dintorni" (1980) a "Cronaca semiseria di un’escursione in padule" (1990).

Negli anni Novanta, la produzione di Lugnani si è intensificata e concentrata sulle particolarità linguistiche e le tradizioni popolari di Massarosa. Nonostante il passare degli anni, ha continuato a scrivere libri e saggi di grande interesse e rilevanza culturale fino a una decina d’anni fa.

Nel corso della sua carriera, l’impegno nel mondo della cultura gli è valso un premio dalla presidenza del consiglio dei ministri (1979) e l’onorificenza di Cavaliere per meriti culturali conferita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga (1989). Nel 2005, infine, è stato il comune di Massarosa ad assegnargli una medaglia d’oro.

Oggi, Lugnani si è ritirato a vita privata. Ma i massarosesi non lo hanno certo dimenticato. E così, il Comitato di rappresentanza locale del capoluogo presieduto da Elisabetta Puccinelli ha deciso di omaggiarlo con una "festa di compleanno" che si terrà al Centro civico, alla presenza di tutte le realtà locali che hanno avuto la fortuna di incrociare il percorso culturale di Lugnani: oltre ai rappresentanti delle istituzioni, ci saranno le associazioni culturali di Massarosa, l’associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia (Lugnani ha dedicato al tema un paio di libri) di Mariassunta Casaroli, e dei cantanti d’opera sono stati invitati appositamente per cantare gli auguri al professor Lugnani, che arriverà accompagnato dalla figlia Sabrina. Una giornata al tempo stesso istituzionale e popolare, dunque, per omaggiare una delle personalità di spicco della realtà di Massarosa.

