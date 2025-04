“I lavori nella villa di Santanchè pagati da Visibilia”, l’imprenditore: “Non ho visto un soldo, lei è sparita”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 15 aprile 2025 – Visibilia Srl avrebbe dovuto pagare alcune migliorie della dimora di villeggiatura nella pineta della Versiliana a Marina di Pietrasanta donata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè al figlio Lorenzo Mazzaro nel 2014. La villa sarebbe stata ristrutturata, secondo Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato la notizia, con una lunga lista di abusi edilizi che sono valsi una rivalutazione a quasi 4 milioni.

In particolare la senatrice, secondo il quotidiano, avrebbe scaricato oltre 130mila euro sulla Srl poi fallita e da oggi a processo per i falsi in bilancio che la Procura di Milano le contesta nei rendiconti dal 2016 al 2020.

"Non ho più visto un soldo, lei è sparita”. “Non siamo stati pagati. I lavori superavano i 250mila euro. Avevamo un accordo per cui una parte era 'cambio merce': Visibilia ci doveva fare pubblicità su 'Ville e Giardini', ma una parte era da pagare. La signora invece è sparita: “Arrivederci”, afferma in un'intervista al Fatto Michele Mascio, il titolare di Square Garden Conservatories, che ha eseguito i lavori. Quanto vi deve oggi? “Il cambio merce era fissato in 70mila euro, con un acconto sui 50mila euro che è stato pagato, ma poi non ho avuto né la pubblicità né i soldi. Faccia lei i conti. L'ultima fornitura è stata il gazebo esterno da 48mila euro. Mai visto un centesimo".