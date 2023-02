Lavori pubblici, piano triennale da 24 milioni

Approvato dalla giunta il piano triennale delle opere pubbliche. Quasi 24 milioni il totale degli investimenti programmati per il prossimo triennio, 7 milioni e mezzo già finanziati nel 2023, interventi molto attesi dalla comunità e che riqualificheranno tutto il territorio comunale di Massarosa. Tra le opere in programma per il 2023 e già finanziate spicca la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido “Il girotondo” di Piano di Mommio con un costo di oltre un milione di euro, il 2° lotto della ristrutturazione della scuola dell’infanzia e primaria di Quiesa (710 mila euro) e i lavori nella scuola media di Piano di Conca e primaria di Bozzano.

Quasi 4 milioni di euro destinati invece alla ristrutturazione e ampliamento della piscina comunale “Frati”. Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade, fabbricati, verde e arredo pubblico oltre che dei cimiteri. Nel biennio successivo invece l’Amministrazione Comunale prevede interventi importanti come il rifacimento di alcune arterie di primaria importanza, la realizzazione di nuovi parcheggi, interventi per i marciapiedi sulla Sarzanese, alcuni importanti collegamenti ciclopedonali, la riqualificazione di piazza Provenzali a Massarosa, la riqualificazione del campo sportivo di Massarosa e dello stadio di Bozzano, il completamento della riqualificazione del lungolago, il centro civico di Piano di Mommio e di villa Gori a Stiava.

“Siamo soddisfatti per quanto già in questo 2023 stiamo vedendo e vedremo cantierato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – di questo come sempre ringraziamo anche gli uffici per il loro prezioso lavoro, è un piano triennale di grande respiro pensato e formulato seguendo il metodo del confronto e del dialogo sempre aperto con il territorio, i cittadini le categorie e le loro esigenze”.

“Abbiamo intercettato risorse importanti dal PNRR a tante altre linee di finanziamento e questo rende possibile un piano che per il 2023 è già nei fatti – commenta il vicesindaco e assessroe alla pianificazione strategica Damasco Rosi – adesso lavoriamo con il massimo impegno per reperire le risorse necessarie ad attuare il biennio successivo di interventi”. “Un piano triennale che ridisegna il futuro di Massarosa all’insegna della ripresa e della crescita – commenta la Sindaca Simona Barsotti – vogliamo realizzare interventi che abbiamo una ricaduta in termini di qualità della vita per i nostri cittadini su tutto il territorio”.

red.viar.