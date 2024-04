Lavori di Gaia. Oggi via alle asfaltature. La mappa delle strade

Da oggi alcuni tratti della rete stradale comunale, a seguito di lavori effettuati da Gaia, saranno interessati da interventi di fresatura e asfaltatura. Da oggi al 30 aprile, dalle 8 alle 18, verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo in una serie di tratti stradali che, di volta in volta, saranno oggetto di interventi. L’invito ai cittadini è di prestare attenzione alla segnaletica, anche per non incorrere nei divieti di sosta che potranno essere previsti in caso di necessità. Questi i tratti di strada che, nel mese di aprile, saranno interessati dai lavori di fresatura e asfaltatura: via Barsanti civ. 130, via Borgo dei Terrinchesi civ. 286, via Buonarotti civ. 582/a, via Cugnia civ. 230/a, via Ciocche, via Ciocche angolo SP 9, via Frasso civ. 609, via Meccheri civ. 377, via Pascoli civ. 57, via Rotta civ. 61, via Terrinchesi civ. 368, via Vitale civ. 176, via Leonetto Amadei, via Cappella/Martiri del lavoro civ. 1900.