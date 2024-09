Lavori alla scuola media. Via libera al progetto

Passi in avanti verso l’ammodernamento del plesso che ospita la scuola secondaria di Piano di Conca. Nei giorni scorsi, la giunta ha approvato la delibera relativa progetto per il secondo lotto (secondo stralcio) di interventi, per un valore complessivo di 555mila euro. I lavori prevedono l’intervento di sostituzione dell’attuale locale adibito a refettorio, in linea con le norme antisismiche, efficiente dal punto di vista energetico e più funzionale per l’uso da parte del corpo studenti. La storia della riqualificazione della scuola media, plesso centrale del comprensivo Armando Sforzi che accoglie i ragazzi da tutta l’area nord del territorio, ha preso le mosse all’inizio del 2018 quando il Comune ha intercettato i primi finanziamenti.

L’obiettivo è potenziare l’edificio, dal momento che presenta spazi adeguati a una distribuzione funzionale efficace ma al tempo stesso necessita di un ammodernamento sotto diversi punti di vista: antisismica, antincendio, efficienza energetica su tutti. Gli interventi sono stati suddivisi in due lotti: il primo da 685mila euro, il secondo da oltre un milione e mezzo. L’iter, come tanti altri percorsi analoghi nello stesso periodo, ha subito un rallentamento nel 2022, in concomitanza con l’esplosione dei prezzi che ha costretto a rivedere il quadro economico del progetto: nello specifico, sono state stralciate alcune lavorazioni secondarie e, soprattutto, la demolizione e ricostruzione del refettorio, al momento ospitato in una struttura prefabbricata. "Si tratta di un intervento importante che si inserisce nel piano di interventi che l’amministrazione sta mettendo in campo su tutto il territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – con l’obiettivo di garantire l’adeguamento normativo, la riqualificazione funzionale e l’efficientamento energetico dei plessi scolastici del territorio".