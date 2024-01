Lavori alla fognatura bianca. Chiusa la via San Camillo

Per quindici giorni via San Camillo a Vittoria Apuana sarà chiusa al transito per lavori che comporteranno anche ulteriori modifiche alla viabilità. L’amministrazione comunale infatti comunica che, al fine di realizzare un nuovo tratto di fognatura bianca (lavori programmati da tempo), a partire da oggi e per la durata stimata di circa due settimane e mezzo, si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare della via San Camillo nel tratto compreso tra la via Civitali e la via Lorenzo dei Medici. Sempre per realizzare il collegamento del nuovo tratto di fognatura bianca in quella stessa zonqa, per la prima settimana di interventi di cantiere è prevista inoltre la necessaria chiusura al traffico veicolare della via Civitali in corrispondenza dell’intersezione con la via San Camillo. A causa di quest’ultima chiusura, i tratti di via Civitali compresi tra la via Gorizia e la via San Camillo e tra la via Lorenzo dei Medici e la via San Camillo, risulteranno pertanto “a fondo chiuso”.