L’attore Giuseppe Cederna interpreta Otello

Una riscrittura della tragedia di William Shakespeare ispirata al cortometraggio di Pier Paolo Pasolini "Che cosa sono le nuvole". È questo l’Otello che la Fondazione Versiliana propone al Teatro Comunale come sesto titolo della stagione di prosa confezionata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Già sold out (come del resto tutti i titoli di questa stagione da record) lo spettacolo in scena lunedì alle 21 ha come protagonista Giuseppe Cederna (nella foto) attore e scrittore romano nel ruolo di Iago trasposto in un monnezzaro, che si muoverà in un universo teatrale decadente, orchestrando la tragedia con toni grotteschi e surreali. Per la regia di Emanuele Gamba, lo spettacolo si svela feroce e al tempo stesso comico.