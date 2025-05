L’asse di penetrazione: "Il progetto della giunta è una non-soluzione"

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico il progetto dell’amministrazione Del Ghingaro per la conclusione della via del Mare "è una non-soluzione", "scollegato dai bisogni reali e che – sostengono – ignora regole urbanistiche e paesaggistiche". I consiglieri Dem Dario Rossi, Filippo Ciucci e Diego Sodini sottolineano "che la proposta del Comune non è l’asse, non è la via del mare, non è una vera strada, ma – proseguono – una via sterrata destinata solo al transito di mezzi eccezionali legati alla nautica. Non risolve i problemi quotidiani di traffico su via Coppino, via Savi e via Virgilio. Secondo i democratici "Il tracciato – a Sud dello Stadio dei Pini, quello identificato e votato dalla maggioranza – attraversa aree naturali di pregio, ignorando le norme regionali di tutela del paesaggio. Non si può – sostengono Rossi, Ciucci e Sodini – intervenire in zone protette come se fossero aree qualsiasi. Inoltre, l’amministrazione evita di chiarire che proprio la complessità normativa e la presenza di diversi enti rendono problematico, al momento, realizzare un tracciato a sud". Per questo i rappresentanti del Pd invocano "un confronto serio e trasparente su quale tracciato possa davvero migliorare la mobilità nella Darsena. Solo una visione complessiva, costruita con il contributo di tecnici, cittadini e istituzioni – aggiungono –, potrà portare a una soluzione efficace, rispettosa dell’ambiente e capace di accedere ai fondi disponibili". In conclusione, "quello del Comune – affermano i consiglieri democratici – non è un vero piano per la mobilità, ma una proposta parziale, approssimativa, che ignora norme e responsabilità. Ecco allora che sono più chiari i motivi per i quali la Regione Toscana ha deciso di finanziare il secondo lotto (quello che arriva a via Indipendenza) e non l’ultimo"