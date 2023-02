"L’arte va lasciata sempre libera" Così Linus incontra Burlamacco

di Tommaso Strambi Eclettica, curiosa, capace di mixare generi diversi in una continua sperimentazione culturale. Da sempre. E non poteva essere diversamente per una ragazza che, a 18 anni, era già assessore alla cultura del suo paese in provincia di Ferrara (Ro, dal 2019 Riva del Po). Anche perché in casa la cultura scorreva più del latte tra libri, pittura, musica e cinema. Benché i genitori, Giuseppe e Rina, fossero farmacisti l’imprinting era quello. Poi sì c’è anche il fratello (Vittorio): "ma non abbiamo alcuna relazione", scherza lei. Lei è Elisabetta Sgarbi - alla testa della Nave di Teseo, ma anche di Baldini+Castoldi e della Betty Wrong –, che questa mattina alla Galleria di arte moderna e contemporanea inaugurerà la mostra Linus – Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022. Linus e il Carnevale di Viareggio. Un binomio che affascina. E diverte. Com’è nata questa collaborazione? "È nata dalla effervescenza creata dall’incontro tra me e Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale. Ed è un binomio felice: Linus e il Carnevale di Viareggio condividono una idea di sovversione gentile della realtà e del potere, con strumenti umili ma implacabili: la cartapesta e il fumetto". Era già stata al Carnevale di Viareggio? E Cosa la...