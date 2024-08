L’arte immortala il paesaggio . Tano Pisano racconta le Apuane. Il progetto prevede una mostra

La Versilia di Tano Pisano raccontata valorizzando il suo ambiente naturale: le Apuane.

Dedicato alla Versilia, dedicato a un patrimonio naturale che arricchisce a livello ambientale le risorse del territorio: le Apuane. L’artista Tano Pisano sta lavorando ad un progetto di grande impatto. Progetto che racconta alla Nazione. Il progetto riguarda le Apuane che saranno al centro di una esposizione. La mostra sarà inagurata nel 2025 e sarà allestita nel chiostro di San’Agostino, cuore storico e culturale della Piccola Atene.

Sarà una mostra nella quale Tano Pisano racconta con la sua arte le Apuane. "Sto realizzando pitture a olio, incisioni e acquarelli per immortalare questo paesaggio versiliese che rappresenta un patrimonio che identifica la Versilia".

L’artista lavora a tu per tu con le Apuane: ogni giorno raggiunge la catena montuosa e immortala un particolare: poi nel suo studio in via del Marzocco prosegue il lavoro.

"Ho già realizzato 150 incisioni- racconta- per terminare il progetto occorrono alcuni mesi. Sarà pronto in autunno e diventerà un percorso artistico nel 2025. L’idea è di allestire questa esposizione nel chiostro e di andare anche oltre all’esterno della piazza. Realizzerò un murales in plexiglass sarà posizionato aldu fuori in piazza Duomo. Al murales di grande dimensioni sarà affiancata una grande scultura anche questa in plexiglass",racconta Tano Pisano. Un progetto articolato che nasce dalla volontà dell’artista di valorizzare attraverso l’arte figurativa il paesaggio versiliese. La Versilia la terra dove ha scelto di vivere dal 2016. Nel 2023 l’amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Tano Pisano discreto e gentile è protagonista della quotidianità artistica e culturale della Piccola Atene. E l’affetto che ha nei confronti di Pietrasanta lo ha dimostrato con tante azioni. E’ recente la donazione dell’opera “Per la Pace” da lui ideata e realizzata in occasione della Festa della Repubblica. La composizione raccoglie tutti gli elementi dello stemma dello Stato italiano: la ruota dentata, simbolo di lavoro e progresso; i rami di ulivo e quercia, segno di pace e forza; la stella, che raffigura l’Italia che rinasce. E altre stelle, bianche, pensate come fossero colombe, il maestro Pisano le ha rappresentate nell’atto di uscire dal suo Meccano, quasi

spiccassero il volo.

