L’arte di vivere in cammino. Davide Fiz e la sua filosofia passano per la Francigena

Da martedì a venerdì, Davide Fiz, sales manager e ideatore di Smart Walking, camminerà sul tratto versiliese della Via Francigena per promuovere il lavoro remoto in un contesto di viaggio: come nomade digitale Davide ha la possibilità di conciliare la passione per i viaggi lenti con l’esigenza di lavorare. L’essenza del progetto è quella di riappropriarsi del proprio tempo e della qualità di vita, non dover rinunciare alle passioni, ma piuttosto di farle coincidere o convivere armoniosamente con il proprio lavoro, grazie all’uso della tecnologia. Davide programma la giornata tipo alzandosi presto per sfruttare luce e temperature più fresche per camminare, organizza tappe da non oltre 5 ore di trekking, che gli permettano di giungere alla sua destinazione per il pranzo, una doccia e per potersi mettere a lavorare nel primo pomeriggio. Prenota sempre in anticipo i posti in cui dormire, tutti dotati di connessione wi-fi.

Dopo anni di avventure, rigorosamente a piedi, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e sotto il patrocinio della Via Francigena e del comune di Camaiore, Davide partirà il 3 settembre da Pietrasanta e percorrerà la Francigena fino a Camaiore, dove pernotterà all’Ostello di Camaiore, gestito dal Consorzio stesso.

Nei giorni successivi andrà alla scoperta di Camaiore con le sue peculiarità e tradizioni, i prodotti tipici, le attività outdoor e gli splendidi dintorni naturali. È previsto un tour turistico del centro storico, a cura dello Storico Luca Santini, nonché la degustazione di piatti e prodotti tipici locali oltre ad una escursione lungo i sentieri della Camaiore Antiqua. Durante l’evento sarà possibile vedere nelle sale sottostanti l’Ostello una mostra fotografica: “Donna Fotografia, Collettiva fotografica femminile” a cura di Eos Immagine. Il 6 settembre Davide ripartirà sulla Via Francigena con destinazione Lucca.

"Anche questo evento vuole evidenziare l’importanza di dare continuità ai progetti per la valorizzazione dell’entroterra – commenta il presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia Carlo Alberto Carrai –; la via Francigena è il mare dell’entroterra e speriamo che anche con queste iniziative le attività la vivano come punto di forza. Il primo anno di gestione dell’ostello ha evidenziato l’aumento di interesse in questo prodotto turistico. Con l’associazione europea stiamo organizzando attività formative per preparare il tessuto economico sull’accoglienza Francigena".

Marco Principini