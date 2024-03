L’arte di Cinquini. Colori e fantasia. Alla sala Grasce

"È una mostra d’arte contemporanea che faccio dopo 50 anni di attività", con queste parole Daniele Cinquini (foto), artista viareggino a tutto tondo annuncia la inagurazione della personale di domani alle 16 nella nella Sala delle Grasce Centro Culturale “Luigi Russo“.

La presentazione del catalogo e curata da Gaia Querci che con lo scultore partecipa all’evento mentre l’allestimento è curato da Matilde Benedetti e l’esposizione è promossa dal Comune. Le opere sono il frutto di oltre 50 anni tra pittura, ceramica, scultura e grafica. In mostra anche lavori inediti di ceramica e legno.

La mostra ha nel titolo (“Forme Colorie Fantasia“) il significato che Daniele Cinquini, diciotto personali nel suo curriculum, e indica il percorso che condurrà gli spettatori in un tuffo nel colore e nel mondo della fantasia che interpreta e legge la realtà. Nel catalogo sono inserite anche tre poesie una delle quali dedicata al Carnevale. La mostra resterà allestita fino al 1 aprile.

Gli orari per visitarla sono: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, mentre sabato e domenica le visite partono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Il percorso artistico di Daniele Cinquini ha visto la partecipazione a numerose e prestigiose collettive. I suoi quadri fanno parte di collezioni private non solo in Italia, ma anche all’estero, in Europa, fino in Argentina.

Maria Nudi