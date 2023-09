L’area archeologica ospita il teatro L’Anfitrione di Plauto sotto le stelle

E’la suggestiva area archeologica Romana di Massaciuccoli a Massarosa che fa da cornice alla lettura scenica dell’Anfitrione di Tito Maccio Plauto, l’autore latino che più ha influenzato il teatro occidentale. L’appuntamento è stasera alle 21 in una location d’eccezione: tra i resti monumentali della villa dell’otium dei Venulei che risale al I secolo d.C. L’obiettivo della serata, dall’idea e dal lavoro della compagnia viareggina If Prana, è ricreare e suggerire la magia e l’intrattenimento che caratterizzavano l’andare a teatro nell’antichità: attività presente nella vita degli antichi romani inclusa per lo più in festività religiose o in eventi sportivi come forma di svago e divertimento. La lettura teatrale della commedia è affidata a Marco Brinzi e Caterina Simonelli, attori che sanno restituire i tratti caricaturali dei personaggi artefici della forza comica delle commedie di Plauto.