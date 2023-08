L’Aquila di Ligonchio torna in tour Iva Zanicchi presenta “Gargana“

Con il cuore grande, con professionalità altrettanto grande e con la voce che ha scritto la storia della musica italiana, Iva Zanicchi stasera alle 21.30 si esibisce sul palcoscenico del Teatro La Versiliana al 44° Festival Versiliana nel cartellone battezzato da Massimo Martini, consulente. Il concerto ha le carte in regola per una serata straordinaria non solo perchè la cantante regala al pubblico le sue canzoni leggendarie, ma perché lo spettacolo, sponsorizzato, tra gli altri, da Fabiani Group, è a sostegno della Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. L’Aquila di Ligonchio, torna in tour con il nuovo disco “Gargana“ che ha 6 inediti, accompagnata sul palco da Daniele Ronda e i Buonavita.

"Arriverò in Versilia domani (oggi per il lettore ndr) un posto che amo e nel quale mi piacerebbe trascorrere del tempo. Non è la prima volta che partecipo alla Versiliana. E ’una esperienza bellissima"

Il nuovo disco si chiama “Gargana“, nel dialetto di Ligonchio significa “Voce“, l’appellativo che le si addice, perchè questa scelta?

" Per r me preservare la cultura dei dialetti, questo poi è il dialetto della mia terra, è importante".

Cosa si aspetta dalla serata di domani ?

"Mi aspetto un tuffo nella generosità, nel calore e nello affetto degli spettatori. Darò il massimo. Ho sempre amato la gente"

Presenta brani nuovi?

"Lo spettacolo propone i miei brani più famosi ( uno per tutti Zingara e ancora Testarda io, lo elenco sarebbe lungnissimo) ) , gli spettatori ripercorranno con me sentimenti emozioni. Poi propongo due brani nuovi dedicati all’amore che è il tema che ha caratterizzato la mia carriera anche se ho canzoni di carattere sociale"

Se non fosse Iva Zanicchi una delle voci più belle del panorama italiano e non solo italiano chi sarebbe stata?

"E’ una domanda facile, ma anche difficile. Sono testarda. Ho sempre deciso cosa fare con scelte per altri altri controcorrente. Anche quando sono scesa in politica, aldilà degli schieramenti, (con Silvio Berlusconi) lo ho fatto con convinzione. Una esperienza europea significativa. Mi ha permesso di conoscere tante realtà, ho visto la miseria di tante popolazioni". Iva stasera dona la sua musica agli spettatori e per beneficenza: un gesto d’amore, il primo pubblico, gli altri in silenzio come si addice ai cuori grandi.

Maria Nudi