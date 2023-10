Lapideo: ecco i premi in busta paga. Anche bonus spesa per 258 euro

Arrivano premi in busta paga e buoni spesacarburante per i lavoratori del lapideo. Una boccata d’ossigeno che va di pari passo con la ripresa del settore. Sottoscritto nella sede di Confindustria Toscana Nord a Pietrasanta l’accordo tra sindacato e associazione industriali che definisce il Premio di Risultato 2022 per i lavoratori del settore lapideo industria nella Provincia e che coinvolge circa 1000 lavoratori tra cave e laboratori della trasformazione. Per la prima volta il premio viene erogato secondo le nuove disposizioni, quelle stipulate con il rinnovo dell’11 aprile 2022. Infatti è costituito dal parametro “Quantità esportazioni” che pesa per il 90% del totale, e dal parametro “ore lavorateore lavorabili”, che costituisce invece il restante 10%: il 20 giugno erano già stati verificati i dati relativi al primo parametro riconoscendo ai lavoratori una cifra complessiva di 1328 euro, di cui 619,74 già anticipati nel 2022 ed i restanti 708,26 erogati con la retribuzione di giugno 2023. Nella medesima data era stato definito che ciascuna azienda provvederà a liquidare l’importo maturato (massimo erogabile 130 euro) per quanto riguarda il parametro “ore lavorateore lavorabili” con la retribuzione di ottobre 2023.

Nel recente incontro tra sindacato e industriali sono stati verificati i risultati del piano “Welfare on top”, strumento introdotto sempre nel corso del rinnovo dell’integrativo provinciale, che pone come obiettivo la riduzione degli infortuni. "Il risultato ottenuto – dicono Daniele Batistini di FenaulUil, Lorenzo Sichei di Filca Cisl e Michele Mattei di Fillea Cgil – si colloca nella fascia più alta della relativa tabella e pertanto ai lavoratori sarà riconosciuta una tessera buono spesacarburante da 258 euro da consegnare entro fine novembre. Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto in relazione al fatto che per la prima volta il premio era vincolato a due parametri, e non tre, e che veniva dato spazio al piano Welfare. Il settore, nonostante le problematiche, registra una lenta ripresa rispetto all’immediato post pandemia, l’auspicio è che tali valori possano migliorare e stabilizzarsi".

Fra.Na.