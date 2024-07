L’antica pizzeria da Michele arriva in città. La prossima apertura in Piazza Campioni

Aprirà mercoledì 31 luglio, in Piazza Campioni, nella perla della Versilia, quella che è la perla della pizza, di Napoli e di tutta Italia. L’antica pizzeria da Michele, tra il mare e gli edifici storici, liberty, viareggini, porterà il mare, la storia e la cultura napoletana con le famose e tradizionali pizze unite ad una selezione dedicata agli anni ‘80, di salumi e latticini campani, della frittura napoletana e dolci della tradizione, in una nuova sede ricca di vetrine e dagli ampi spazi progettata dall’architetto Antonio Di Maro e con lo sviluppo progettuale di Mariotti Architetture. "”Finalmente a Viareggio’’ è la frase che esalta le prime comunicazioni all’arrivo in città. Il legame con il mare è la prima caratteristica che unisce lo spirito di Viareggio e Napoli - dichiara Giuseppe De Paola del gruppo imprenditoriale Asset Food - Lo stile Liberty, nobile ed elegante della città racchiude in sè anime vicine a quelle di Partenope"."L’augurio che facciamo a noi stessi è che la nostra pizzeria diventi un luogo atteso e frequentato - conclude Francesco De Luca, AD della pizzeria - Non solo dai tanti campani che vivono in zona, ma anche dai locali e dai turisti che arrivano da tutto il mondo per ammirare le meraviglie di Viareggio"