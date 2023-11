L’Anpi chiama gli iscritti. Domani l’assemblea

Sarà il calendario delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione della Versilia (1944-2024), rivolte in particolare agli studenti, il piatto forte dell’assemblea generale convocata dalla sezione “Gino Lombardi“ dell’Anpi domani alle 16 nella sala “Tosi“ della Croce Verde. Dopo la relazione del presidente Giovanni Cipollini sulle attività svolte quest’anno e sulla situazione finanziaria dell’associazione, si parlerà soprattutto degli eventi per la Liberazione. Il progetto prevede, tra l’altro, la pubblicazione di un opuscolo sulle motivazioni della medaglia d’argento al merito civile assegnata ai comuni di Pietrasanta e Seravezza, oltre che di un volume sulla vita del comandante partigiano Gino Lombardi, la realizzazione di un video sui luoghi della Resistenza in Versilia e infine una manifestazione alla presenza delle scuole il 19 settembre 2024 con al centro un intervento del professor Adriano Prosperi, ex direttore della “Normale“ di Pisa. Eventi per i quali sarà chiesto il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.