L’ambiente in città...fino al 2050. Esperti a confronto in S.Agostino da Toscana, Piemonte e Emilia

Non solo il valore delle diverse aree verdi in città, come viali, parchi e giardini ma anche la corretta conoscenza sulle attività di cura che vengono effettuate e gli strumenti per la gestione del rischio arboreo: è il focus del convegno "Il verde urbano lungo la costa apuo versiliese: una visione strategica per il 2050", organizzato dal servizio tecnico ambiente, lavori pubblici e manutenzioni del Comune e che si svolgerà per l’intera giornata di domani nel salone dell’Annunziata. "Sarà un momento di confronto qualificato – ricorda il sindaco, Alberto Giovannetti – considerata l’entrata in vigore dei nostri nuovi strumenti urbanistici, il piano operativo e quello strutturale, dov’è stata garantita la massima tutela ai principali sistemi ambientali del nostro territorio come quello fluviale, l’area della Versiliana e tutta la parte della collina". "Un percorso interessante per condividere esperienze fra tecnici del settore ma offrire anche ai cittadini un’occasione di conoscenza e approfondimento – aggiungono Tatiana Gliori e Matteo Marcucci, rispettivamente assessore ad ambiente e lavori pubblici – da fonti professionali e con competenze specifiche. Il nostro Comune ha adottato una politica mirata al potenziamento del patrimonio arboreo, alla sicurezza e alla trasparenza sulle condizioni di salute delle nostre piante: ne sono prova, fra l’altro, le attività di riforestazione della Versiliana, il progetto di ripiantumazione su via Unità d’Italia e la messa a disposizione di tutte le perizie certificate finora eseguite sulle alberature di viale Apua".

Dopo i saluti istituzionali, alle 9,30, l’introduzione dei lavori sarà affidata al professor Francesco Ferrini dell’Università degli Studi di Firenze e al dottore forestale e paesaggista Marco Mucini. Seguiranno varie sessioni a tema con l’agronomo Barbara Negroni; Riccardo Santucci e l’agronomo Fabrizio Cinelli; Roberto Diolati, dirigente della Regione Emilia Romagna; Paolo Viskanic, ceo della piattaforma R3Gis e l’agronomo Gian Michele Cirulli, responsabile dell’unità operativa alberate del capoluogo piemontese. I lavori riprenderanno alle 14,30: relatori i dottori forestali Alessandro Barbagli (dipendente comunale) ed Emiliano Sanfilippo; a seguire Maria Chiara Pastore, professoressa e ricercatrice al Politecnico di Milano e ultima parte riservata a dibattito. La partecipazione è libera.