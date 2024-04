Ladri ancora in azione. Decisivo l’intervento dei carabinieri

Ladri ancora in azione nella frazione di Torre del Lago, che ha vissuto giorni (purtroppo) movimentati a cavallo della Pasqua. Dopo il furto ai danni di un noto imprenditore del territorio – tra l’altro, proprio mentre era impegnato in attività di beneficenza – i malviventi sono tornati a operare scegliendo proprio la giornata di Pasqua. Le azioni dei ladri si sono concentrate, in particolar modo, su via Manzoni e via Ceragioli, nel cuore della frazione pucciniana, dove sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno messo in fuga il gruppo di malintenzionati, fermandone uno. In un caso, i malviventi sarebbero stati scoperti mentre stavano cercando di forzare una porta: per fortuna, sono stati individuati in tempo e, una volta resisi conto di essere stati compromessi, se la sono data a gambe lasciandosi dietro il materiale da scasso.