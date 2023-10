Laboratori creativi dedicati ai bambini

Nell’ambito del programma dell’Ottobre Rosso alla Casa del Popolo di Solaio oggi si terrà un evento per i più piccoli dedicato alla letteratura e all’arte. Alle 15 verrà inaugurato un laboratorio di storie e disegni per bambine e bambini in compagnia di Alessia Toni ed Elisabetta Salvadorini. Per informazioni è possibile contattare il numero 0584-757271.