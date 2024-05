La villa di Belousov. Neo ministro di Putin

Anche il neo ministro della Difesa russo Andrei Belousov sarebbe proprietario di una villa a Forte dei Marmi. La notizia è trapelata e va a confermare quanto il paese sia stato negli anni oggetto di ’appetiti’ immobiliari di paperoni russi nell’occhio benevolo di Putin e quindi nelle alte sfere del governo russo. Infatti proprio il 12 maggio Vladimir Putin ha sostituito il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, da tempo in carica, con Belousov, un economista religiosissimo, producendo un cambiamento inaspettato nelle gerarchie di Mosca che potrebbe segnalare un focus sull’espansione dell’economia bellica russa per fa fronte all’invasione in Ucraina. La maggior parte dei predecessori di Shoigu sotto Putin non aveva un background militare, ma questa è la prima volta in cui il Cremlino sceglie un economista come ministro della Difesa. E ci sarebbero carte segrete che confermerebbero anche la forte amicizia di Belousov con Evgheny Prigozhin – l’oligarca divenuto capo del gruppo mercenario Wagner – e la sua famiglia. Secondo questi documenti il nuovo ministro della Difesa russa si sarebbe incontrato più volte con Prigozhin proprio a Forte dei Marmi e nel 2018, secondo le carte del Dossier Center, cercò di vendere la villa di Forte dei Marmi a 660mila euro che gli servivano "con urgenza". Andrei Belousov secondo le informazioni addirittura era l’uomo pronto a supervisionare Wagner. Un personaggio quindi fortemente discusso e assai in confidenza con Prigozhin la cui presenza in Versilia è stata spesso smentita da lontani parenti che hanno preso le distanze dal comandante della milizia mercenaria che da un decennio fa il lavoro sporco per Mosca nei teatri di guerra dall’Africa all’Ucraina.

Fra.Na.