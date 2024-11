"La vicina di Zeffirelli": un libro di Gaia Zucchi

Sarà un appuntamento dedicato alla narrativa e al cinema quello di lunedì 2 dicembre nel Giardino d’inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi con il circolo culturale "Il Navicello", con ingresso libero. A essere presentato sarà il libro "La vicina di Zeffirelli", scritto dall’attrice Gaia Zucchi e pubblicato in occasione del centenario della nascita del grande regista: qui sarà intervistata dal giornalista Enrico Salvadori. L’attrice e scrittrice racconta: "il Maestro era il vicino che tutti vorremmo, una persona geniale e umile, estremamente simpatico, ma sapeva essere anche discreto e riservato. Mi diceva - continua- che gli rappresentavo la bellezza e la gioventù, e che gli restituivo la gioia di vivere. Per me è stata una gioia stargli accanto".