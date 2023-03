La Viareggio Cup torna a casa E il presidente Palagi annuncia "Dal 2024 partite per Carnevale"

Il Torneo di Viareggio torna ad essere "di Viareggio". Se non nella sua culla d’origine (lo stadio dei Pini, ancora chiuso... ma dove siamo a tiro con l’inizio dei lavori per renderlo nuovamente fruibile e ammodernarlo) quanto meno nella sua nuova dimora sul lago ma comunque sul territorio comunale. Nel calendario ufficiale che il Centro Giovani Calciatori ha reso pubblico ieri mattina, infatti, come campo principale di questa 73ª edizione della Viareggio Cup è indicato lo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago, che sarà sede sia della partita inaugurale di lunedì prossimo alle ore 15 (tra il Sassuolo campione in carica e la formazione ucraina del Rukh di Leopoli), quando a leggere il giuramento d’apertura ci sarà il campione della Fiorentina Giacomo Bonaventura (ex Milan e Atalanta... proprio coi bergamaschi fece il torneo da giovane nel 2007 e nel 2008), sia della finalissima prevista per lunedì 3 aprile oltre che di tante altre gare ogni giorno del torneo. Un torneo che per altro il Cgc del presidente Alessandro Palagi vuole riportare già dalla prossima edizione del 2024 nelle canoniche date del Carnevale come da storica tradizione che negli ultimi anni invece era venuta meno per tutta una serie di ragioni...