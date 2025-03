La "Viareggio Cup". Serata inaugurale: premi e grandi personaggi

Nel foyer del Gran Teatro Puccini, dove il presidente del Cgc, Alessandro Palagi ha fatto gli onori di casa, si è svolta la serata inaugurale della Viareggio Cup. L’occasione, come da tradizione, per consegnare i premi a personaggi illustri dello sport. Il 41° "Torquato Bresciani", è andato a Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale e attuale presidente della Commissione arbitrale Fifa. "E’ sempre un piacere – ha detto Collina – ricevere un premio, ancor di più se si riceve a casa propria. Inoltre della Viareggio Cup prima come giovane arbitro, quindi come arbitro internazionale, ho ricordi indelebili". Quindi a Mario Vegni, direttore del Giro d’Italia e delle altre classiche di Rcs Sport è andato il 34° "Gaetano Scirea". Il premio giornalistico "Bruno Roghi" è andato a Paolo Condò. "E’ un onore ricevere questo premio – ha detto Condò – e per sdebitarmi cercherò in ogni sede di perorare la causa dell’impiego dei giovani calciatori in Serie A". Quindi sono stati consegnati: il premio "Centro Giovani Calciatori" alla memoria di Gigi Riva (ritirato dal figlio Nicola), a Daniela Fioni, ufficio comunicazione della Cremonese il riconoscimento in ricordo di Emanuela Perinetti, figlia di Giorgio, e il Trofeo Ondina alla calciatrice Greta Adami. "La Coppa Carnevale e lo stadio dei Pini – ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro – sono un pezzo di storia della nostra città, ed è davvero bello ed emozionante poterli rivedere insieme in occasione della finale del torneo. Inoltre abbiamo istituzionalizzato la Viareggio Cup come del resto abbiamo fatto per il Carnevale e la Fondazione Puccini. Questo per dire che faremo di tutto per mantenere in vita e rafforzare la Viareggio Cup".