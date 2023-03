La Viareggio-Bastia Torna in estate la classifica del mare riservata alle vele

Dal 5 all’8 luglio, seconda edizione della Viareggio Bastia Viareggio a vela, valida per trofeo Angelo Moratti. Il Club Nautico Versilia conferma la spettacolare regata con i Maxi Yacht e le imbarcazioni a vela della Classe A del nuovo regolamento altura Federvela, con imbarcazioni dai 12 ai 18 metri, allargando in modo significativo la platea dei possibili concorrenti. Si cercherà di battere il record del Maxi 100 Arca Sgr, timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, che aveva tagliato per primo il traguardo lo scorso anno. Lo fece con il bel tempo di 22 ore 52 minuti e 53 secondi e poco più di 150 miglia percorse (oltre 270 km), oltre a contendersi i trofei vinti dal Gs 56c Axa Paolisssima di Luca e Paola Poli.

Nella classifica Irc, il Paolisssima aveva preceduto il maxiyacht Momi 80, costruito a Viareggio dai cantieri Vismara, con Nicola Minardi de Michetti e Angelomario Moratti (secondo anche in Orc).

La Viareggio-Bastia-Viareggio evoca quella che per trent’anni è stata la regata più ambita per i piloti di motonautica. Nel 1992, alla sua ultima edizione, venne istituito il trofeo Angelo Moratti, valevole per la Coppa del Mondo Offshore e assegnato all’equipaggio Achilli Motor che compì il percorso di gara nel minor tempo. Nel 1999 nacque il Santuario dei Cetacei tra Costa Azzurra e Corsica, Principato di Monaco e Liguria, Toscana e nord della Sardegna. Ed è proprio dal pieno rispetto del mare che lo scorso anno, a 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore, si è voluto ripartire riservando però la manifestazione al mondo della vela. La V B V 2023 non sarà solo un grande momento di sport ma anche un imperdibile appuntamento con il glamour e la mondanità per Viareggio.

Nel villaggio regata e nell’area ospitalità, davanti al Club Nautico, si terranno incontri sulla sostenibilità e sullo sviluppo tecnologico della nautica e non solo, e anche intrattenimento, nelle quattro giornate e serate dell’evento. Sarà uno spazio aperto alla città e ai turisti che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela di alta gamma, anche ammirando imbarcazioni all’avanguardia dello yacht design e della cantieristica, condotte da velisti di fama internazionale.

Walter Strata