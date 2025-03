La viabilità di Torre del Lago: "Sottopasso sempre allagato e strade piene di buche"

"Muoversi a Torre del Lago sta diventando un’impresa". A denunciare i problemi della viabilità della frazione pucciniana dopo l’ennesimo allagamento del sottopasso è il consigliere comunale della Lega Alberto Pardini. "Ben vengano i lavori di miglioramento – premette – ma senza adeguata programmazione si rischia il caos. Dopo la pioggia notturna si è nuovamente allagato il sottopasso, senza peraltro che il pericolo fosse segnalato con appositi semafori. L’episodio segue quello di febbraio: viene dunque da chiedersi cosa sia stato fatto in queste settimane e perché le pompe continuino a non funzionare".

Inoltre, avverte Pardini, esiste un problema più generale legato a una viabilità scadente. "Come ben visibile dal piano triennale dei lavori di MoVer – continua il consigliere – Torre del Lago ha visto ben pochi interventi di riasfaltatura, legati essenzialmente ad alcune strade principali. Per il resto la stragrande maggioranza della viabilità del paese, soprattutto interna, versa in condizioni pessime tra buche e avvallamenti a cui vanno aggiunte le transenne".