La Versilia celebra i 79 anni della Liberazione. Corone d’alloro, fiori e cerimonie ovunque

Dal mare alla montagna. Dalle città ai piccoli borghi. Corone di fiori e d’alloro, labari al vento, bande musicali con l’immancabile “Bella ciao“. Autorità civili e militari, associazioni, cittadini. Anche la Versilia oggi si ferma per rendere omaggio al 79° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista e l’80° della nascita della Resistenza con una serie di cerimonie in tutto il territorio.

Sant’Anna di Stazzema. Nel paese teatro dell’eccidio del 12 agosto ’44 l’orazione ufficiale sarà affidata alla vice presidente della Camera Anna Ascani. Si partiirà alle 15,30 e sarà anche l’occasione per inaugurare una stele, sulla piazza della chiesa, su cui è stata applicata la targa del riconoscimento del Marchio del patrimonio europeo riconosciuto di recente in Belgio dalla Commissione europea al Parco nazionale della pace di Sant’Anna e ritirato dal sindaco e presidente del Parco nazionale della pace Maurizio Verona. Si partirà con la con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario al Col di Cava, con interventi di Verona, il presidente dell’associazione “Martiri di Sant’Anna“ Umberto Mancini, il presidente della Regione Eugenio Giani e la vice presidente della Camera Anna Ascani. A seguire verrà svelata la stele con la targa del Marchio del patrimonio europeo nel luogo in cui furono uccisi dai soldati tedeschi circa 130 innocenti tra donne anziani e bambini. Compreso Don Innocenzo Lazzeri, medaglia d’oro al merito civile per aver tentato di salvarli. La manifestazione si chiuderà alle 17,45 con il concerto dei Kinnara davanti alla chiesa.

Viareggio. Alle 11 nella sala consiliare del municipio ci saranno i saluti del sindaco Giorgio Del Ghingaro a cui seguirà la lectio magistralis di Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea all’università di Pisa, il presidente Anpi Viareggio Luca Coccoli e Filippo Gattai Tacchi (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca) alla presenza degli studenti del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“ di Viareggio. Inoltre saranno deposte corone alle 9 al monumento ai caduti a Torre del Lago, in piazza della Pace, alle 9,30 al monumento ai caduti in piazza Garibaldi a Viareggio e alle 10 al monumento alla Resistenza e alla pace, in largo Risorgimento a Viareggio.

Massarosa. Alle 10 in sala consiliare cerimonia con il partigiano Elio Checchi e Sara Polloni. Alla Brilla (Quiesa) le mostre “Estate del 1944 e Liberazione di Massarosa” e “La scuola durante il fascismo”.

Camaiore. A Marignana corteo da Castagnolo alla chiesa. Alle 9,30 la messa e gli interventi delle autorità, tra cui Walter Veltroni, ex sindaco di Roma ed ex ministro. Alle 11,30 va in scena “Uno spettacolo tremendo“.

Pietrasanta. Cerimonia alle 10,30 in piazza Perich, a Strettoia, con intervento dello storico Ezio Marcucci. In precedenza, alle 9,15, mazzo di fiori in piazza Statuto al monumento ai Caduti e alle 9,40 al monumento al Soldato Alleato, sul viale Apua.

Forte dei Marmi. Alle 9 deposizione di corone in piazza Salvo d’Acquisto a Vittoria Apuana, monumento al partigiano Corrado Buselli tra le vie Ponchielli e XX Settembre, e piazza Partigiani fortemarmini alla Caranna. Alle 9,45 in piazza Dante corona al monumento ai Caduti.

Seravezza. Ritrovo alle 10,30 alla Pubblica Assistenza di Basati, da dove alle 10,45 partirà il corteo fino al cimitero, alla presenza della Filarmonica di Azzano. Alle 11 deposizione di una corona d’alloro e messa nella chiesa di Sant’Ansano.