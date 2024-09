La variazione di bilancio. Oltre mezzo milione in campo: "Per asfalti e contributi affitto"

Una variazione al Documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2024-2026 da circa 550 mila euro, frutto di una serie di economie legate a una nuova articolazione delle spese in diversi settori, sarà fra i temi di discussione del consiglio comunale convocato per domani nella sala consiliare di piazza Matteotti. "Abbiamo ripartito queste risorse in varie voci di investimento – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio, Francesca Bresciani – fra queste interventi sulla sicurezza stradale, come asfaltature e segnaletica, per un importo di 45 mila euro e altri 106 mila destinati al contributo affitto, risparmiati da quanto inizialmente preventivato per l’albergazione in emergenza".

Da registrare anche i 18.500 euro investiti nella manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione allo stadio comunale “XIX Settembre” e, in entrata, i 250mila che il Comune si è aggiudicato per l’ex Camp dal bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rivolto ai cantieri già aperti, fondi che si aggiungono ai circa 5 milioni e mezzo provenienti dal Pnrr. Al voto dell’assemblea cittadina sarà poi portato anche il bilancio consolidato 2023 che descrive la situazione economica e finanziaria di aziende, società e fondazioni nelle quali l’amministrazione pubblica ha una quota di partecipazione e di cui recepisce i bilanci consuntivi. In base alla normativa contabile vigente, concorrono alla formazione del bilancio consolidato per il comune di Pietrasanta l’Azienda Speciale Farmaceutica, il Consorzio Ambiente Versilia, Erp Lucca, Fondazione Versiliana, Gaia, Pietrasanta Sviluppo, la Società consortile energia Toscana Scarl, RetiAmbiente e la Fondazione Museo Igor Mitoraj.