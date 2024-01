La storia incontra il futuro. È "L’InCanto dei Rioni"

Tutto pronto per “L’inCanto dei Rioni“, talent dedicato ai bambini e organizzato dalla Fondazione Carnevale – con la direzione artistica di Fabrizio Longobardi, in arte “Il solito Dandy“ – in programma stasera al Palasport. Durante la serata, condotta da Daniele Maffei, si alterneranno brani storici della tradizione canora viareggine e inediti. Il libretto di sala è illustrato da Carolina Zuniga.

Il rione Vecchia Viareggio propone “La tarantella della libertà” di Madonna-Bartali con Teresa Morici e “Carnevale alè” con Miron Iulia Elena, Viola Panconi e Diana Rossett. Campo d’Aviazione in gara con “Musica sarà” di Daniele Biagini e “Oggi è Carnevale” con Alice Moretti, Maya Bertolucci, Alyssa Pieruccetti, Carlotta Maccioni, Martina Poletti, Ariel Bertolotti, Gabriele Panconi, Gabriele Vitoloi. La Croce Verde presenta “Maschereide” di Sadun-Maffei e “Sono il tuo Carnevale” con Julia Becagli, Asia Lucarelli, Nicholas Ori, Charlotte Pietri, Anna Sanseviero. Per Torre del Lago Lisa Fochetti interpreta “Canta” di Biagini e “Gambe di Merlo innamorato”. Terminetto e Migliarina propongono “Da Viareggio con amore” di Malfatti e “Un mondo come il Carnevale” con Alice Pardi. Il Marco Polo sceglie “La gioia di esser nati qui” di Cima e “La canzone di Marcopolina” con Febo Fulgheri, Viola Fulgheri, Lena Lanzafame, Isabella Bianca Bertozzi, Cecilia e Federico Tobino, Thomas Bergamini. Per la Darsena “Un Carnevale da battere” di Cantalupi, De Nisco, Biagini, Bindi e “Viareggio che fa” con Alice Rogo, Alice Pierotti, Stella Romano. Il Varignano porta “Risate di Carnevale” di Ghilarducci e “Un Carnevale più bello del Natale” con Enrico Mottola, Lisa Navari Loza, Elisabetta Raiti, Viola Maggi.