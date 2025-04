La stagione turistica è alle porte: "La parola chiave? Collaborazione"

A ridosso di maggio e della Mostra agrozootecnica ’Ambiente e Turismo’, che già dal nome apre idealmente la stagione, con l’assessore Fabio Zinzio facciamo il punto sul lavoro svolto dall’amministrazione in vista dell’estate ormai alle porte.

Assessore, a che punto siete?

"Stiamo predisponendo il programma degli eventi. Non si tratterà di un calendario illimitato ma di una programmazione articolata in 5/6 manifestazioni che troveranno spazio nell’arco di tutta la stagione. E poi ovviamente ci sono le sagre, una nostra grande tipicità, e che sono state tutte confermate".

Si parte con la Mostra agrozootecnica. E poi? C’è già qualcosa di definito?

"In primis, la nostra precisa volontà è quella di dare il maggior supporto possibile alle associazioni che organizzano eventi, e quindi avviare delle collaborazioni dal punto di vista burocratico e logistico mettendo in campo tutto quel che potremo fare come amministrazione. Per quanto riguarda gli eventi organizzati direttamente dal Comune, avremo tre appuntamenti in via Cenami: uno di natura culturale; uno, ad agosto, con la ’Notte sotto le stelle’ che giunge alla terza edizione; e poi ad agosto vorremmo organizzare una sorta di ’porta e condividi’, seguito da uno spettacolo in piazza del monumento. Inoltre, l’amministrazione è al lavoro su un paio di eventi all’area archeologica di Massaciuccoli, che dovrebbero tenersi nel padiglione museale e alle terme, e da organizzare in collaborazione con il Gruppo archeologico e con la direzione scientifica del museo".

Vi trovate a competere con ’vicini’ dalle grandi potenzialità...

"A Massarosa si ragione di un’imposta di soggiorno che si aggira, quando va bene, sui 70mila euro, mentre i comuni limitrofi riescono a prendere anche dieci volte tanto. È chiaro che un confronto non è fattibile, ma con le nostre risorse proviamo a fare il massimo. A livello organizzativo, ci siamo confrontati con Versilia Verdelago che raccoglie le varie categorie: a breve inaugureremo un infopoint che sarà gestito proprio da personale qualificato di Versilia Verdelago e che rimarrà aperto per tutta la stagione. In un comune che non ha particolari entrate come il nostro, il successo passa da un interscambio costante di informazioni e collaborazione. Siamo partiti quattro anni fa con zero eventi e nessuna risorsa e ora abbiamo una programmazione stabile: tutto è perfettibile, ma siamo molto contenti dei risultati ottenuti".

DanMan