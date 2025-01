La stagione dei cantieri. Lido si rifà il look

Entra nel vivo la stagione dei cantieri a Lido di Camaiore. In attesa dell’avvio dei lavori all’ex Arlecchino, la frazione costiera si rifà il look in via Roma Capitale, nel tratto compreso tra via Italica e via Toniolo, dove è in via di completamento la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione della nuova rete di fognatura bianca. Una volta conclusa questa fase di operazioni, la strada sarà riasfaltata e dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, per un investimento complessivo da 350mila euro.

Sempre a Lido, inoltre, proseguono i lavori di riqualificazione di via Marconi. L’intervento riguarda la realizzazione della fognatura bianca nel tratto compreso tra via del Fortino e via Rosso di San Secondo (un tratto di circa 340 metri), sia tramite il potenziamento delle tubazioni esistenti tra via del Fortino e via I Maggio, sia con la posa ex novo (da via I Maggio a via Rosso di San Secondo).

Passi in avanti anche per quel che riguarda la pista ciclabile che, in futuro, collegherà il Pontile con il centro storico di Camaiore. Il cantiere su via delle Serre è stato temporaneamente sospeso "per risolvere alcuni problemi burocratici con la chiesa e acquisire una porzione di loro proprietà – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; roba da poco, ed entro questo mese i lavori riprenderanno. Come prima cosa, installeremo il nuovo semaforo a chiamata su via Aurelia, che consentirà l’attraversamento in sicurezza della strada da parte dei ciclisti, poi proseguiremo con i lavori alla pista vera e propria. E intanto, stiamo già progettando il lotto successivo".