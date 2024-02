La spiaggia-discarica. Rimossi 3 quintali di rifiuti

Con la passione di sempre hanno indossato i guanti e si sono portati dietro sacchi e pinze sapendo già che avrebbero fatto i conti con la solita inciviltà. E infatti i volontari di Plastic Free domenica hanno concluso la raccolta alla spiaggia di Motrone calcolando ben 300 chili di rifiuti rimossi. Guidati dalla referente locale, nonché vice referente provinciale Sara Quintavalle, i 25 partecipanti – inclusi volontari venuti da Siena – hanno trovato di tutto: reti da pesca, formine e giochi da spiaggia, calzature, tappi e bottiglie di plastica, sedie pieghevoli, grucce appendiabiti e quant’altro. La mobilitazione di Plastic Free, sempre con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu, proseguirà il 2 marzo, con ritrovo alle 14, per la pulizia dei canali in via degli Olmi, dove giorni fa i volontari nonostante la giornata di pioggia avevano rimosso diversi rifiuti abbandonati. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, previa registrazione sul sito internet plasticfreeonlus.it