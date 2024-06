La soddisfazione del sindaco Pierucci: "Scongiurata una ’bomba’ sanitaria"

"Abbiamo ottenuto un risultatofondamentale sotto il profilo sanitario e ambientale". Soddisfazione duplice per il sindaco Marcello Pierucci: da un lato, il primo cittadino vede concretizzarsi un altro step del progetto di punta sul fronte dei cantieri pubblici; dall’altro, la bonifica dell’Arlecchino ha permesso di sanificare un luogo potenzialmente pericolosissimo.

"Entriamo nel vivo dei lavori – spiega Pierucci –: gli interventi sono partiti da oltre un mese con la derattizzazione e la rimozione degli arredi stipati nell’edificio. Adesso si lavora sull’amianto, presente in una concentrazione impressionante. La ditta che è venuta a fare le verifiche ha detto di non aver mai assistito a una cosa del genere, sia per il livello di amianto presente, sia per come si era sviluppato: sciogliendosi, ha finito con l’impregnare sia le pareti, sia i pavimenti. Era una vera e propria ’bomba’ sotto il profilo ambientale e sanitario: l’amianto gocciolava a terra e l’estate, seccando, si polverizzava nell’aria. È veramente una grossa soddisfazione aver rimosso questo materiale cancerogeno.

Ora, dopo aver rimosso e smaltito l’eternit, entriamo nella fase ’definitiva’ dei lavori, quella della demolizione per la quale serviranno quattro giorni. Dopodiché andremo avanti con la gara per la ricostruzione – conclude – e chiuderemo nel 2026 con la riqualificazione delle piazze".