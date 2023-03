Forte dei Marmi dichiara guerra alle feste nei bagni

La sera in spiaggia solo per cenare Il sindaco dice stop a palchi e show "Tutelo l’identità dei nostri bagni"

Versilia, 24 marzo 2023 – Stop alle feste in spiaggia con palchi, impianto luci, passerelle, ballerine appese e orpelli vari. Il sindaco Bruno Murzi punta ad un’estate di serate dal tenore decisamente più contenuto: dal 1° maggio a metà settembre saranno consentite anche per il 2023 le 40 serate per ogni stabilimento balneare, proponendo però unicamente cene con eventuale intrattenimento musicale. "Questa è la mia idea – evidenzia il primo cittadino – con controlli capillari sullo svolgimento di ogni appuntamento, così come avvenuto lo scorso anno quando sono state elevate ben 22 sanzioni da 5mila euro l’una. Anche la prossima estate le verifiche saranno serrate, con revoca del permesso a svolgere ulteriori serate se verranno trovati stabilimenti che addirittura non hanno richiesto la dovuta autorizzazione". In sostanza la sera nei bagni potranno esserci solo cene, con il montaggio di una pedana di 6x4 metri, alta 30 centimetri, poggiata a terra, con musicisti dal vivo o dj per animare l’appuntamento. A seguito della sentenza del Tar del 2022, su ricorso di uno stabilimento di Viareggio, tra l’altro non potrà più esserci la distinzione tra cliente e fruitore del bagno, e pertanto tali cene potranno essere aperte e riguardare compleanni, matrimoni o serate a tema.

"Ma non sarà più possibile installare palchi oppure maxi gazebo o strutture per esibizioni aeree – ribatte Murzi – perché non voglio che venga snaturata l’identità delle nostre realtà balneari. Trovo assurdo che ci siano bagni che vengono smantellati durante il giorno per preparare allestimenti scenografici per la sera privando quindi i propri clienti del godimento della spiaggia, così come io stesso mi sono trovato a vedere ruspe sulla sabbia che spianavano in pieno giorno per far posto al palco da montare, con un’immagine turisticamente discutibile anche per gli ospiti degli stabilimenti vicini. Tutto questo non dovrà più avvenire, così come ho già comunicato all’Unione proprietari bagni. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – mi incontrerò con i ristoratori che già in passato erano d’accordo su tale linea".

Francesca Navari