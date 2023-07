La segreteria dell’Istituto comprensivo 2 trasferita in municipio

Ogni piccola “rivoluzione“ porta con sé degli inevitabili stravolgimenti. Lo sanno bene a Tonfano visto che la segreteria dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 sarà trasferita in città, più precisamente nel municipio di piazza Matteotti, in vista della partenza del maxi cantiere legato al futuro polo scolastico di Marina. Si tratta quindi di un primo passi verso l’apertura dei lavori che in base alle disposizioni dovrà avvenire entro il 30 settembre in modo da non perdere i fondi Pnrr pari a quasi 6,3 milioni di euro.

La prospettiva, a quel punto, è di circa tre anni di lavori trasformando il plesso in un polo che unirà le già esistenti elementari “Bibolotti“ e medie “Santini“ con l’aggiunta delle elementari “Mancini“ della Quadrellara, per un totale di 400 alunni. "La segreteria dell’istituto comprensivo 2 si troverebbe particolarmente esposta alle attività edili – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci (nella foto) – e così, per evitare ogni disagio e garantire subito continuità e sicurezza al servizio amministrativo della scuola, abbiamo deciso, insieme all’assessorato alla pubblica istruzione e alla dirigente scolastica Maria Concetta Consoli, di cercare una collocazione alternativa per questi uffici, per l’intera durata dei lavori". Dopo una serie di sopralluoghi congiunti, sono stati pertanto individuati alcuni locali al piano intermedio del palazzo comunale di piazza Matteotti, ai quali si accederà dalla discesa laterale lato Viareggio. "Serviranno pochi e piccoli interventi di adeguamento degli spazi individuati – aggiunge Marcucci – prima di avviare le operazioni di trasferimento della segreteria". L’assessore coglie l’occasione per ricordare che nel vecchio municipio, ad oggi, continuano ad essere operativi gli uffici Urp, anagrafe e stato civile, oltre a protocollo, sport e tradizioni popolari e messi comunali, mentre tutti gli altri sono stati di recente trasferiti nella sede distaccata di via Martiri di Sant’Anna.