La scuola Tabarrani è ‘Ambassador Junior’

Riconoscimento di prestigio per le elementari Tabarrani: nei giorni scorsi, nell’ambito della manifestazione "Toscana a Cavallo", la scuola si è vista assegnare l’onorificenza di ‘Ambassador Junior’ dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici. "Toscana a Cavallo" s’inserisce nel più ampio progetto di promozione della Via Francigena, storico itinerario di pellegrinaggio e cultura che attraversa anche il territorio comunale di Camaiore. Il coinvolgimento delle Tabarrani rappresenta un esempio virtuoso di come le giovani generazioni possano essere protagoniste attive nella tutela e nella promozione delle nostre radici storiche. Gli alunni hanno presentato i loro sassi colorati e decorati a mano, da lasciare come piccoli doni simbolici per i pellegrini, dimostrando grande impegno e sensibilità verso il patrimonio culturale e paesaggistico. Questi sassi, veri e propri omaggi di benvenuto, solidarietà e speranza, vogliono essere un messaggio di accoglienza e incoraggiamento per chi che percorre il cammino. La premiazione, festosa, allegra e colorata, si è svolta nel giardino dell’Ostello del Pellegrino di Camaiore.

La Feisct ha voluto premiare questo entusiasmo riconoscendo la scuola come ‘Ambassador Junior’ degli itinerari storici europei, con l’augurio che il loro percorso educativo continui a intrecciarsi con i valori della memoria, del viaggio e del rispetto per il territorio: il riconoscimento è stato consegnato alle maestre da Sabrina Busato, presidente del Feisct.