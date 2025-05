La scomparsa di Angelo Polloni maestro d’arredo

Il suo nome è diventato un brand. Sinonimo di assortimento infinito e di arredo per ogni occasione. Si è spento all’età di 89 anni Angelo Polloni, fondatore e anima, per oltre 50 anni, dello showroom Polloni Angelo snc a Bicchio. Una storia commerciale nata da un’intuizione geniale e da quella energia di costruire tipica della generazione che fu. Angelo, originario di Massarosa, per anni ha fatto il calzolaio. Poi la voglia di aprire un negozio di vasi in terracotta con l’avvio di un punto vendita a Torre del Lago. Una passione che è cresciuta con Polloni in giro per il mondo e impegnato in trasferte in Cina per trovare le ultime novità sul fronte dei complementi di arredo aggiungendo anche decorazioni e oggetti da cerimonia. Facendo di quel mega store uno spazio anche da ammirare per la bellezza degli allestimenti natalizi. Il business è esploso e anche la voglia di ingrandirsi nell’attuale terreno a Bicchio dove Angelo è rimasto al pubblico affiancato dalla moglie Maria Elisa, scomparsa dieci anni fa. Nei momenti di riposo si dedicava alla caccia ma la sua concentrazione era per quello showroom che si è imposto come punto di riferimento del settore e che oggi conta dieci dipendenti. Da un paio di anni si era ritirato dall’attività, ma si teneva costantemente aggiornato sulle evoluzioni del mercato, chiedendo novità sui clienti più affezionati.

Angelo Polloni lascia i figli Simone e Marinella, oggi alla guida dell’attività. I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Bicchio.

Francesca Navari