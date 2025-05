Piazza Pertini, partiti i lavori per eliminare il problema infiltrazioni

Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’intero rifacimento di piazza Pertini a Querceta. Un intervento molto atteso per la riqualificazione di questo importante spazio, attiguo alla centrale piazza Matteotti. Dopo uno slittamento resosi necessario per esigenze organizzative e per il perdurante maltempo, è da qualche giorno operativo il cantiere che prevede - con questo lotto da 480mila euro - lo smantellamento dell’attuale pavimentazione in marmo e la sua sostituzione con un funzionale asfalto architettonico con ghiaino lavato. Un intervento che comporta, in particolare, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della piazza in quanto i principali problemi derivavano proprio dalle dannose infiltrazioni nel sottostante parcheggio. Da qui l’opera di generale rifacimento di questo spazio, nell’ottica di una più ampia riorganizzazione e riqualificazione del paese. In questi giorni, dunque, le maestranze al lavoro stanno rimuovendo la vecchia pavimentazione, dopo di che si procederà alla realizzazione del nuovo manto e, quindi, all’inserimento di opere di arredo urbano e di una nuova illuminazione.

"Si tratta di un primo lotto di lavori mirato essenzialmente – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – a riparare un vecchio errore progettuale che causava il danneggiamento delle auto parcheggiate sotto la piazza. Inoltre il marmo si è dimostrato poco funzionale come piano di calpestio. Si renderà poi necessario un nuovo lotto di lavori a completamento degli accessi della piazza e per la riorganizzazione delle fioriere e degli elementi di arredo. Il tutto nel quadro della riqualificazione progressiva del centro di Querceta, già avviata coi marciapiedi nuovi di piazza Matteotti e di via Don Minzoni, e che proseguirà con ulteriori interventi fino al collegamento con l’area Olimpia".