La santità della porta accanto. Messa in ricordo di Antonella

Come ogni anno l’11 giugno Viareggio ricorda Antonella Meccariello una di quelle straordinarie figure di santità "della porta accanto", che nel suo semplice impegno evangelico, nella sua coerente testimonianza cristiana, nel suo affrontare con fede e speranza la sofferenza quotidiana, è stata un riflesso della presenza di Dio. Malgrado la grave malattia Antonella realizzò il suo progetto matrimoniale con il suo Alessandro proprio l’11 giugno. Nel gennaio 2008 lasciò, prematuramente all’età di 35 anni, la vita terrena ma continua a concedere grazie e il suo intervento è molto invocato da tanti fedeli che visitano la sua casa in via Sant’Agostino dove sono custoditi tanti oggetti. Il suo ricordo resta vivo tra chi l’ha conosciuta e apprezzata, soprattutto per la sua dedizione a favore degli altri, che si concretizzò anche nel lavoro alla Croce Verde. Ha avuto molto successo il libro sulla figura di Antonella scritto da Daniele Bolognini con la collaborazione di Giampaolo Tonelli. La pubblicazione è stata sollecitata anche dal vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, che si è documentato sulla storia di Antonella e ha sottolineato che deve essere fatta conoscere dappertutto. Chi fosse ancora interessato all’acquisto può rivolgersi all’edicola Meccariello in via della Gronda 32 o alla parrocchia di S. Rita a Viareggio. Sarà proprio in questa chiesa che oggi alle 21 si svolgerà la Messa di suffragio. Verranno anche rese note le lettere che la famiglia Meccariello scrisse al Papa e le sue risposte recapitate prima di lasciarci. Papa Francesco aveva particolarmente apprezzato il dono della campana in bronzo in cui è impresso il nome di Antonella, donazione fatta alla parrocchia di S. Rita per la quale mamma e papà Meccariello ringraziano a loro volta i viareggini che si sono dimostrati molto sensibili. Alla celebrazione odierna parteciperà anche don Damiano, il religioso che diede l’ultimo conforto e la benedizione ad Antonella prima che si spegnesse nella struttura camaiorese di Nocchi. Don Damiano affiancherà don Daniele, parroco della Migliarina e del Terminetto. Ai fedeli verrà distribuito un ricordo di Antonella per il quale sarà richiesta un’offerta libera e il ricavato sarà donato alla Casa-famiglia della parrocchia che in questi giorni è stata presa di mira dai vandali. La famiglia Meccariello darà una quota per effettuare i lavori di ripristino dopo i danni subìti. E grazie alle vendite del libro di Antonella è stata ristrutturata la statua di S. Giuseppe a Puglianello (Benevento) zona di provenienza della famiglia Meccariello.